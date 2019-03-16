ريمونتادا مثيرة في البريميرليغ

اقتنص فريق ويستهام يونايتد فوزا مثيرا من ضيفه هيديرسفيلد تاون 4-3 اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، فاز ليستر سيتي على مضيفه بيرنلي 2-1، وتعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2.

وعلى ملعب "لندن الأولمبي"، نجح ويستهام في تحويل تأخره 1-3 إلى فوز مثير.

وتقدم مارك نوبل بهدف لويستهام (15) ولكن هيديرسفيلد رد بثلاثة أهداف عن طريق جونينيو باكونا (17) وكارلان غرانت (30 و65).

بيد أن ويستهام لم يستسلم ونجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق أنجيلو أوغبونا (75) وخافيير هيرنانديز (84).

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، خطف هيرنانديز هدف الفوز القاتل لويستهام.

ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، وظل هيديرسفيلد في المركز العشرين الأخير بـ14 نقطة.