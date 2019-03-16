أفضل بديل للقهوة

أعلن أندريه تيازيلنيكوف ، وهو خبير في مجال الرعاية الصحية الأولية للبالغين في الإدارة الصحية، إن الستراحة قصيرة من النوم يمكن أن تكون بديلاً جديراً للكافيين.

وقال الخبير: "يوجد دراسات تؤكد، أن النوم لمدة 20 دقيقة خلال النهار يكون أكثر فعالية لزيادة إنتاجية العمل من 200 ملغ من الكافيين".

أشار تيازيلنيكوف إلى أن هناك خياران للاستراحة، وهما، من 10 إلى 20 دقيقة أو ساعة ونصف من النوم. في الحالة الأولى، يمكن أن يرتاح الجسم في أقل وقت ممكن، وفي الحالة الثانية، يمكنه التعافي وتجديد نفسه تمامًا.

ومع ذلك، نصح الخبير أولئك الذين ينامون في وسائل النقل، ضبط الروتين اليومي، مؤكدا أن الأشخاص الذين ناموا بشكل سيء في الليل هم الذين ينامون في وسائل النقل.

كل عام ، يشرب الناس في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 500 مليار كوب من القهوة. في الوقت نفسه ، وفقًا لعلماء من معهد أبحاث كريمبيل وجامعة تورنتو، فإن هذا المشروب قادر على الحماية من تطور الأمراض المختلفة، وخاصة مرض الزهايمر والشلل الارتعاشي.