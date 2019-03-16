هكذا استهل زيدان ولايته الثانية مع ريال مدريد

استهل الفرنسي زين الدين زيدان ولايته الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، بالفوز على سيلتا فيغو 2-0 في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدفا المباراة إيسكو في الدقيقة 62، وأضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.

واستقبلت جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" زيدان، باستقبال حافل قبل انطلاق مباراة سيلتا فيغو، وثارت الجماهير بصوت هائل حين أعلنت شاشة الملعب عن اسم المدرب زيدان، وانتظر خروجه لأرضية الملعب عشرات المصورين.

وعاد "زيزو" بعد 9 أشهر من استقالته، ليقود الفريق اليوم في ولايته الثانية، وهي المباراة رقم 150 له كمدرب مع الملكي.

وتضع الجماهير آمالها على زيدان لاستعادة أمجاد الميرنغي مرة أخرى، بعد هذا الموسم الكارثي، الذي ودع خلاله الفريق المنافسة على كل الألقاب.