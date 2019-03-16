الأفراج عن الأسيرين عياد وعيسى الهريمي

اطلقت سلطات الاحتلال مساء اليوم سراح الاسيرين عياد جمال الهريمي وعيسى محمد عياد من سكان مدينة بيت لحم بعد ان امضيا سنة ونصف السنة قيد الاعتقال.

ونظمت القوى والفعاليات المختلفة حفل استقبال بهذه المناسبة حيث سيرت مسيرة سيارات جابت الشوارع وصولا الى منزليهما.

والقى محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين كلمة قدم فيها التهاني للاسيرين وعائلتيهما، بمناسبة الافراج عنهما حيث اكتويا بنيران الاعتقال اكثر من مرة ومن بينها الاعتقال الاداري حيث سبق للاسير عياد ان خاض اضراب عن الطعام اكثر من مرة ضد اعتقاله الاداري. وقال"اننا حينما نستقبل بطلا من ابطالنا من زنازين الاحتلال الاسرائيلي فاننا نريد ان نعبر عن ان شعبنا يقف بكل قوة وعنفوان الى جانب ابنائه الاسرى المناضلين القابضين على جمر القضية الوطنية المتمسكين بحقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال مؤكدا ان هؤلاء هم رموز وطنيون يفتخر شعبنا بهم ويعتز وهم مناضلون من اجل الحرية لا يمكن ان نقبل باي شكل من الاشكال المحاولات الاسرائيلية التي تحاول ان تسوقهم كإرهابيين وان الارهاب هو الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب العزل، وحيا في كلمته الموقف الثابت للرئيس محمود عباس ازاء رفضه لكل هذه المحاولات مما ادى الى القرصنة الاسرائيلية على الاموال الضريبية التي هي حق لشعبنا".