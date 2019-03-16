استشهاد شاب من غزة في مجزرة نيوزيلندا

أعلنت عائلة الشاب أسامة عدنان يوسف أبو كويك من قطاع غزة، عن وفاة نجلها، في المجزرة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجد النور بنيوزيلندا أمس الجمعة.

وذكرت مصادر من نيوزيلندا، سقوط العديد من الفلسطينيين بين قتلى ومصابين، ومن بين المصابين وسيم ضراغمة وابنته، والمواطن شحادة محمد نصاصرة (62 عاما)، من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمواطن محمد عطا عليان ونجله المهندس عطا، من بلدة أبو ديس شرق القدس، وهما من مؤسسي مسجد النور الذي شهد الهجوم.

وقتل ما يزيد عن 49 شخصا في هجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزلندا.