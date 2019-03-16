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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نشطاء ينتزعون قرارا من محكمة "إسرائيلية" بعدم هدم مدرسة تحدي 5 شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 08:22 - 16 مارس 2019
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انتزع نشطاء في مجال مقاومة الجدار والاستيطان، قرارا من محكمة إسرائيلية، برد التماس قدمته مؤسسة "رغاديم" الصهيونية التابعة للمستوطنين ضد مدرسة تحدي 5 في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، ردت التماس قدمته مؤسسة "رغاديم" بهدم مدرسة تحدي 5، في اعتقادا منها بعدم وجود وثائق ملكية وتواقيع الورثة أصحاب الأرض المقامة عليها المدرسة من اجل القيام بإجراءات الترخيص.

وأضاف بريجية، ان قرار المحكمة رفض الالتماس والذي بلغوا به يوم أمس عبر المحامي، جاء من خلال وجود مخطط تفصيلي للأرض والمدرسة وان الأمور سارية قانونيا تجاه الترخيص.

يشار الى ان مدرسة تحدي 5 الابتدائية شيدت وافتتحت العام 2017، وتعرضت للهدم مرة واحدة واعيد بناؤها خلال أيام، وتضم (54) طالبا وطالبة من الصف الأول حتى الرابع الاساسي.

 

 

 

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