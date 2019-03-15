التجمع الإعلامي يطالب بوضع حد للانتهاكات بحق الصحفيين

طالب التجمع الإعلامي الفلسطيني بوضع حد للانتهاكات بحق الصحفيين وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

و أعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي للنقابات، عن بالغ قلقه إزاء الأحداث التي يشهدها قطاع غزة والتي تخللها اعتداء واعتقال غير مبرر ومرفوض ومدان؛ لعدد من الزملاء الصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تلك الأحداث.

و طالب التجمع الإعلامي الفلسطيني وزارة الداخلية في غزة بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة العناصر الأمنية المعتدية وكل من أصدر أوامره باتخاذ هذا السلوك المنافي لعادات شعبنا وأخلاقه في التعاطي مع حراس الحقيقة، ووضع حد لاستمرار تلك الانتهاكات بحق صحفيينا البواسل الذين قدموا ولا زالوا دماءهم وأرواحهم وحريتهم في سبيل شعبنا وقضيتنا العادلة.

كما جدد التجمع الإعلامي الفلسطيني التأكيد على موقفه الراسخ والمتمثل برفض المساس بالحريات الإعلامية من أي جهة كانت باعتبارها حق ثابت من الحقوق الواجب صيانتها وعدم التعرض لها تحت أي مبرر من المبررات.

و في السياق ذاته دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني كافة الأطر والفعاليات الصحفية لإعلاء صوتها الرافض لأي مساس بالصحفيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة على خلفية عملهم المهني، والعمل على صون الحريات الإعلامية وتوفير البيئة المناسبة والضامنة لتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم المهنية والنضالية والأخلاقية تجاه شعبنا على أكمل وجه، انسجاما مع القوانين المحلية والدولية التي تحرّم المساس بالصحفيين على خلفية عملهم المهني.