بينت يهاجم نتنياهو على خلفية رد الاحتلال على الصواريخ

هاجم رئيس حزب اليمين الجديد "الإسرائيلي" "نفتالي بينت"، رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، على خلفية رد الاحتلال على إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة "تل أبيب" المحتلة ليلة أمس.

نقلت المواقع العبرية عن بينت قوله: "إنه لو كان أمن "إسرائيل" في يديه، فإنه سيتعامل مع حماس بالشكل الصحيح".

وتطرق بينت للإعلان "الإسرائيلي"، بأن إطلاق الصواريخ ليلة أمس على تل أبيب لم يكون مقصودا من قبل حركة حماس، قائلا: إنه لأمر مثير للشفقة.

وأضاف، "إن نتنياهو رئيس وزراء ورجل دولة جيد، لكن سياسته تجاه حماس قد فشلت، لقد توقفت حماس عن الخوف منا، أعطوني مقاليد الأمن وسوف أعالج موضوع حماس".