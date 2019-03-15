الهيئة المستقلة تدين اعتداء عناصر من شرطة غزة على مدير مكتبها جميل سرحان

قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتدت بوحشية على مديرمكتب الهيئة في قطاع غزة جميل سرحان، والمحامي بكر تركمان منسق الشكاوى.

وأوضح دويك، في تصريح له عبر (فيسبوك)، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية صادرت أجهزة الاتصال الخاصة بهما، لافتاً إلى أنه جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف دويك: "تبين وجود عدة كسور لجميل سرحان، بما فيها كسر في الجمجة، وأثناء القيام بالإجراءات الطبية حضرت الشرطة وأبلغته وجود قرار توقيف بحقه".

وحمل دويك، أجهزة الأمن في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وأية مضاعفات تحصل مع سرحان والتركماني، رافضاً أي إجراء بحقهم، مستكملاً: "سنصدر في الهيئة بياناً تفصيلياً بالحادثة".





