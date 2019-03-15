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شهاب: المسلمون ضحية للإرهاب والقتل والعدوان والكراهية والأحقاد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:42 - 15 مارس 2019
مخازن أسلحة السفاح مخازن أسلحة السفاح
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استنكر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين المسلمين في نيوزيلندا اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد 48 مسلماً، وإصابة العشرات.

وحمل شهاب في تصريح على حسابه على الفيسبوك، مسؤولية العملية الإرهابية، إلى المستكبرين من الساسة والحكام وجماعات الشر المتحالفة مع الشيطان، الذين يحرضون على الاسلام ويبثون أحقادهم وكراهيتهم ضد المسلمين.

يشار إلى أن الإرهابي الاسترالي نفذ عمليته الاجرامية بحق المصلين في مسجدين بنيوزيلندا، وبثها مباشرة على الانترنت.

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