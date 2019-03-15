بينت يهاجم نتنياهو على خلفية الرد على حماس

هاجم رئيس حزب اليمين الجديد الإسرائيلي نفتالي بينت، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، على خلفية الرد الإسرائيلي على إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ليلة أمس.

وقال بينت، اليوم الجمعة، إنه لو كان أمن "إسرائيل" في يديه، فإنه سيتعامل مع حماس بالشكل الصحيح.

وتطرق بينت للإعلان "الإسرائيلي"، بأن إطلاق الصواريخ ليلة أمس على تل أبيب لم يكون مقصودا من قبل حركة حماس، قائلا: إنه لأمر مثير للشفقة.

وأضاف، "أن نتنياهو رئيس وزراء ورجل دولة جيد، لكن سياسته تجاه حماس قد فشلت، لقد توقفت حماس عن الخوف منا. أعطوني مقاليد الأمن وسوف أعالج موضوع حماس".