النائب موسى: من حق الجميع الاعتصام والتعبير عن رأيه وواجب الأمن توفير الأمن حمايته

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى، على حق الجميع في التعبير عن رأيه ويعتصم ويتظاهر سلمياً، ومن واجب الأجهزة الأمنية أن توفر الحماية والأمن له.

وتساءل النائب موسى في منشور على حسابه على الفيسبوك، ما هي مطالب هؤلاء المحتجين في الحالة الغزية؟ وهل يريدون إسقاط المقاومة؟، معرباً عن اعتقاده انهم لا يريدون اسقاط المقاومة لأن موضوع المقاومة إلى حد كبير محل توافق وطني واجماع شعبي.

كما تساءل هل المطلوب تنحي حماس عن إدارة غزة؟، نعم إنه مطلب قطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجود حماس وحصار الاحتلال وعباس لها، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار ما دامت حماس تقود المشهد. وأضاف بغض النظر عن منطلقات كل فريق، فمطلبهم منطقي وهو في جانب كبير يتقاطع مع رغبة حماس التي عرضت مراراً وتكراراً على الجماعة الوطنية تشكيل قيادة جماعية لغزة ولكنهم في كل مرة يرفضون.

ودعا حماس إلى الخروج بمؤتمر صحفي تعلن استجابتها واستعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية.

وقال:" نحن لسنا في حاجة لمظاهرات ولا لتدخلات أمنية خشنة لقيادة الشعب الفلسطيني وإنما نحن خدم للشعب الفلسطيني البطل.