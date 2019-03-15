عشراوي: العملية الإرهابية في نيوزيلندا تنبثق من ثقافة التطرف

أدانت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العملية الارهابية الذي طالت المصلين الذين كانوا يؤدون شعائرهم الدينية في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت عشراوي في تصريح لها اليوم: "إن هذه العملية الإجرامية والوحشية جاءت نتيجة انتشار ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية المنبثقة عن العقلية الايديلوجية الفوقية والانعزالية والاقصائية التي أخذت تتفشى في العالم، كما أنها كانت نتيجة حتمية لاستخدام الخطاب الذي ينزع الإنسانية عن الآخر ويستبيح حياته وحقوقه ويساهم في جر العالم إلى حروب ومواجهات دينية عقائدية هدامة".

وأضافت: "إننا نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في هذا البلد الآمن والصديق، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب والقيادة النيوزيلندية، ونرسل تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللشعب النيوزيلندي تجاوز هذه المحنة الأليمة".