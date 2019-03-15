شاهد آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

أصيب أربعة مواطنين بجروح مختلفة، فجر وصباح اليوم الجمعة، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مختلف المناطق في القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة بإصابة مواطنين صباح اليوم بجروح بشظايا صاروخ أطلق على موقع في مدينة غزة، نقلا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة، وأصيبت سيدة وزوجها بجروح بين متوسطة وخطيرة فجراً جراء سقوط صاروخ إسرائيلي على منزلهما في مدينة رفح، جنوب القطاع نقلا على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار للعلاج، فيما تضرر المنزل بخسائر مادية بليغة، ليرتفع عدد الإصابات إلى أربع.

وكانت طائرات حربية من نوع (إف16) استهدفت بحوالي 8 صواريخ موقعاً في محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقعاً في حي الزيتون، جنوب المدينة، بصاروخين ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، القريبة من الاستهداف، إضافة إلى قصف مكتب يختص بشؤون الأسرى في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، أوقعت أضراراً جسيمة في المكان.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات حربية موقعاً غرب المدينة، تعرض سابقاً لعمليات قصف، ما أوقع أضراراً جسيمة، وخسائر مادية، إضافة إلى استهداف موقع شرق خانيونس بصاروخين.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقعاً بعدد من الصواريخ، خصوصاً في مدينة دير البلح، وشرق مخيم المغازي وغرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى قصف أراض زراعية وسط القطاع، ما أحدث حفرا عميقة بالمكان.

وقصفت الطائرات الحربية عدة مواقع وأهداف شمال القطاع في بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا، بنحو 10 صواريخ، موقعةً دماراً وخراباً فيها وتضرر منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

















