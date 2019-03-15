استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين في نيوزلندا

أعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا عزت عبد الهادي، عن وجود معلومات أولية تشير إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزلندا.

وأفاد السفير غير المقيم في نيوزلندا في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحاً أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.

وأشار إلى أن الحكومة النيوزلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، لافتاً إلى أن التحقيقات حول الحادث متواصلة وستصدر الحكومة النيوزلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت. (فرق التوقيت بين فلسطين ونيوزلندا 11 ساعة).

ولفت عبد الهادي إلى أن عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش، والتي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح الجمعة، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية.