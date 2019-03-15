"الأوقاف" تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مسجد "النور" في نيوزلندا

دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمل الإرهابي الذي نفذه أحد المتطرفين المسيحيين والذي استهدف مسجد "النور" بمدينة "كرايست شيرش" النيوزلندية وأدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيدًا من المصلين المسلمين، إلى جانب إصابة عديد الجرحى.

وعدت الأوقاف في بيان صحفي ان هذا العمل الجبان الإرهابي الذي استهدف المصلين الآمنين وبث هذه الجريمة بشكل مباشر يفرض على السلطات النيوزلندية محاسبة هذا المتطرف والجهة التي تقف خلفه.

ودعت الوزارة الخطباء وأئمة المساجد في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء هذه العملية الإرهابية.