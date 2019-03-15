الجهاد الإسلامي: ملتزمون بتفاهمات وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال بوقف عدوانه

كشف مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بمعادلة مفادها أنه طالما أوقف الاحتلال عدوانه على فنحن من جانبنا ملتزمون بتفاهمات وقف إطلاق النار التي ترعاها مصر.

وأكد شهاب في تصريحٍ مقتضب الاتصالات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجانب المصري لم تنقطع طوال ساعات الليل، مشيراً إلى ان الفصائل تعاطت بإيجابية مع جهود مصر على قاعدة التزام الاحتلال بوقف عدوانه والتزامه بتفاهمات وقف إطلاق النار التي ترعاها مصر.

وشن جيش الاحتلال، منذ منتصف ليل الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات على إعلانه "إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة "تل أبيب"، والمناطق المحيطة بها.