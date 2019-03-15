خامنئي يدعو للتعبئة القصوى لإلحاق "أكبر هزيمة" بأميركا



دعا المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي للتعبئة القصوى لجميع الامكانيات والطاقات والقوى لإلحاق أكبر هزيمة بأميركا في تاريخها.

وأشار خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية خلال استقباله مجلس خبراء القيادة –أعلى هيئة في إيران- إلى تصريحات الأمريكان حول فرض أقسى اجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني.

وقال: "لقد شنوا الحد الأقصى للهجمات ضد إيران ولكن لو بادرنا إلى تعبئة الحد الاقصى لإمكانياتنا وطاقاتنا فإننا سنلحق أكبر هزيمة بأميركا في تاريخها".

وأكد خامنئي ضرورة إيجاد حوار وفهم عميق عام حول "كيفية مواجهة البلاد والأفراد المؤثرين للتحديات والحوادث".

وأضاف "إزاء الهجمات القصوى للأعداء ينبغي أن نبادر إلى التعبئة القصوى لقوانا وإمكانياتنا وطاقاتنا يحقق الباري تعالى وعوده الصادقة إزاء الشعب الايراني في ظل الإيمان العميق للشعب والمسؤولين بذكر الله والتوكل عليه".

ونبه المرشد الأعلى في إيران إلى أن "العدو يعني أميركا والصهاينة قد عبأوا اليوم كل إمكانياتهم وطاقاتهم ضد الشعب الإيراني وأن الغربيين والأوروبيين يعادون إيران على هامشهم بصورة ما".