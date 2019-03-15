أردوغان يُدين مجزرة المسجد في نيوزيلندا: لعنة الله على الفاعلين!

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسلمين أثناء الصلاة في نيوزيلندا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد ساعاتٍ قليلة من الحادث.

وكتب أردوغان: «أُدين بشدّة الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا، وعلى المسلمين الذين كانوا يؤدون عبادتهم هناك، ولعنة الله على الفاعلين».

وأضاف الرئيس التركي: «أتمنى الرحمة من الله لإخواننا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى».

وقد أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، مقتل 40 وإصابة 20 شخصاً جراء الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوماً بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي «النور» و»لينوود».

وقالت الشرطة النيوزيلندية إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة مشتبهين في الهجوم على المسجدين.