المقاومة الوطنية: التصعيد الإسرائيلي لن يُثني المقاومة عن حقها في الدفاع عن شعبنا

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفع حالة الاستنفار التام في صفوف مقاتليها ووحداتها العسكرية، للرد على العدوان الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة

وفي بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أكدت الكتائب أن التصعيد الإسرائيلي لن يُثني المقاومة الفلسطينية عن حقها الطبيعي في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو فرض أي معادلات جديدة في مواجهة المقاومة.

وحذرت الكتائب الاحتلال من التمادي في العدوان على شعبنا في قطاع غزة، رغم استجابتها وتعاطيها الكبير مع الجهود المصرية لتثبيت التهدئة بشكل كبير، لكنها لن تتهاون في الرد على كل التجاوزات بكل السبل والوسائل المتاحة.