وزير إسرائيلي: على الحكومة أن تتحد مع عباس وتستعيد غزة وتجردها من الصواريخ

قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس الجمعة، إنّ الحكومة الإسرائيلية تعمل دون استراتيجية وتتعامل مع كل جولة بجولة، وتلقي العبء على الجيش وقوات الأمن.

وأضاف بيرتس في تصريحاتٍ للقناة الـ7 العبرية، أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تؤدي دورها في محاولة تغيير الواقع، ومن أجل القيام بذلك يجب اتخاذ خطوات شجاعة تجمع بين النشاط العسكري والنشاط السياسي.

وأوضح، أنّه يجب أن نتوقف عن تقديم تنازلاتها لحماس وتتحد مع الرئيس محمود عباس، بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي ونطالب باستعادة غزة وتجريدها من الصواريخ والقوة العسكرية والسلاح.

وأشار، إلى أنّ هذا هو موقف عباس المعلن وهذا يجب أن يكون موقفنا أيضًا.