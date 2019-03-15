أسطورة التدريب: 3 عباقرة بتاريخ الكرة.. رونالدو ليس أحدهم

بعد أدائهما المتميز في دوري أبطال أوروبا، هذا الأسبوع، عادت المقارنة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى الظهور، إلا أن أسطورة التدريب الإيطالي فابيو كابيلو كان له رأي آخر.

وأحرز البرتغالي رونالدوثلاثية (هاتريك) في شباك أتلتيكو مدريد، ليقود فريقه يوفنتوس بعد مهمة صعبة إلى التأهل إلى دور ربع نهائي "التشامبينزليغ".

كما قاد ميسي "البلوغرانا" إلى التأهل للدور نفسه بعد فوز برشلونة على مضيفه ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل الأرجنتيني هدفين ليتصدر قائمة هدافي البطولة الأوروبية الحالية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كابيلوقوله "رونالدو لاعب استثنائي، لكن ميسي عبقري"، مضيفا "هناك 3 لاعبين عباقرة فقط في تاريخ كرة القدم.