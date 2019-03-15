المعلومات الأولى عن سفاح مذبحة نيوزيلندا.. وما سر الكتابة على سلاحه!

نشرت صحيفة الديلي ميلي البريطانية المعلومات الأولى عن سفاح مذبحة مسجد النور في نيوزيلندا، التي أسفرت عن مقتل 40 على الأقل ونحو 30 مصاباً، بينهم أطفال، مع احتمالية زيادة أعداد الضحايا.

إذ أكدت الصحيفة أن مرتكب الجريمة رجل أبيض، وهو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً.

وقد عرف القاتل نفسه باسم «برينتون تارانت» على تويتر، حيث بث مقطع فيديو مباشر على الإنترنت أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد أثناء الصلاة.

وأظهرت اللقطات القاتل مرتدياً لباس القتال ويفتح النار من بندقيته داخل المسجد مسقطاً العشرات بين قتيل وجريح.

وقد دخل المسلح مسجد النور بشارع دينز في مدينة كرايست تشيرش في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهيرة يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019، وذلك خلال صلاة العصر وفتح النار على المصلين.

والقاتل يميني متطرف، كان ينشر باستمرار صوراً لبندقيته مصحوبة بكتابات متطرفة، ونشر بياناً من 87 صفحة قبل ارتكاب جريمته بساعات.

فيما تداول رواد الشبكات الاجتماعية بعض الصور الخاصة بالقاتل المحتمل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، وتبين أن أصحاب هذه الأسماء ارتكبوا جرائم مماثلة.

وعقب الحادث انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة توقيف رجال الشرطة لأحد منفذي الهجوم الدموي، حيث اعترضت إحدى سيارات الشرطة سيارة مطلق النار بعد هروبه من موقع الهجوم بلحظات.