مواقع التواصل تبكي دماً.. سفاح نيوزيلندا ومجرمو "إسرائيل" وجهان لإرهابٍ واحد!

سيطرت مشاعر من الحزن والألم الشديدين من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي إثر سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في هجومين إرهابيين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وأكدت الشرطة النيوزيلندية سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لفيديو بثه الجاني بشكل مباشر على موقع "فيسبوك"؛ لتوثيق مجزرته، يظهر فيه كيف اقتحم المسجد واستخدم سلاحاً رشاشاً، وهاجم المصلين عقب صلاة الجمعة، الذين وصل عددهم إلى نحو 300 مصلٍ.

وكان المهاجم يضع كاميرا نقل مباشر مثبتة على رأسه وثقت دخوله إلى مسجد "النور" في مدينة الجزيرة الجنوبية، وسط "كرايست تشيرتش"، ومباشرته بإطلاق النار.

وأوضح الفيديو تساقط المصلين صرعى من جراء رمي الرصاص من مسافات قريبة في داخل المسجد، وحاول بعض المصلين تفادي الإطلاقات بالهرب لكن القاتل كان يتبعهم ويصوب نحوهم سلاحه موجهاً لهم الرصاصات القاتلة.

وابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزنهم الكبير جراء المجزرة التي وصفوها بـ"المروعة"، وما زاد من بشاعتها كون أن الجريمة حدثت في بيت من بيوت العبادة، إضافة لجرأته على القتل وعدم تورعه في قتل المصابين والعالقين في المسجد، بل زاد من وقاحته أنه كان يطلب من متابعيه على البث المباشر مشاركة منشوره الذي وصف من قبل الكثيرين بالعنيف والمقزز.

الناشط زاهر البيك كتب على صفحته في موقع فيس بوك "مجزرة مروعة ضد المصلين المسلمين في نيوزيلندا.. منفذ الجريمة صورها بكاميرا مثبتة فوق رأسه وبثها على الفيس بوك.. يا الله يا جبار يا منتقم".

وكتب أبو عزيز الوحيدي على صفحته في موقع فيس بوك " تتعانق اليوم المجازر من مجزرة الحرم الابراهيمي الي مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا الي مجزرة القصف في غزة وكأن للجمعة مع المسلمين حكاية".

ووصف محمد عاشور على صفحته فيس بوك مجزرة مسجد النور بالعمل الإرهابي الوقح والجبان، داعياً الدول الإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه المسلمين المستضعفين في العام.

وكتب الناشط هاني المغاري على صفحته في فيس بوك "الارهاب الحقيقي يعلن عن نفسه في فلسطين المحتلة وفي نيوزيلندا؛ لكن القوي عايب والدور العربي مغيب أو غايب".

وكتب الصحفي مطر الزق على صفحته في فيس بوك "#الارهاب لا يتجزأ.. رغم ما أصابنا طيلة الليلة الماضية من آلم وحزنِ وخوفٍ أثناء ممارسة #إسرائيل للارهاب والاجرام بقصف قطاع غزة بالصواريخ الفتاكة والمحرمة دوليا.. إلا أنني حزنت كثيرا وفجعت عندما شاهدت فيديو لأحد الارهابيين والمجرمين في #نيوزيلندا أثناء ارتكابه مجزرة بحق المسلمين داخل أحد المساجد في مدينة (كرايستشيرش) ما أدى وفقا لوسائل اعلامية لسقوط 60 شخصا ما بين مصاب وقتيل".

وأضاف الزق: "سلوك هذا الارهابي السفاح يشبه إلى حد كبير جدا سلوك الارهاب والاجرام الاسرائيلي، فهو لم يحترم الديانة الاسلامية ولا مشاعر #المسلمين ولا الانسان بحد ذاته، فهو يقتل دون قلب او رحمه، فهو يقتل ببث مباشر ويدرك ان لا رقيب ولا حسيب على جريمته، يضحك ويبتسم وكأنه في نزهة، هذا هو الارهاب بحد ذاته ويشبه تماما الارهاب الإسرائيلي".

وكتب فهد على صفحته في تويتر "سفّاح يقتل أكثر من ٣٠ إنسان مسلم آمن! هذا يا أحبة إرهاب العالم المُتحضّر، وأمثال هذا الإرهاب لا يحفل بهِ الإعلام الغربي كثيرًا، وتعرفون السبب! اللهم تقبّلهم عندك، واجعلهم في عليين يا أرحم الراحمين".