مصادر مصرية: القاهرة تواصل جهودها لعدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد كبير

كشفت مصادر مصرية أن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة لعدم انزلاق الأوضاع في قطاع غزة نحو تصعيد كبيرٍ مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن التنظيمات الفلسطينية أعطت الوفد المصري التزاماً واضحاً بعدم التصعيد طالماً لم يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في تصعيده.

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها للتصدي للعدوان.

وحملت سرايا القدس في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه الاحتلال الإسرائيلية نتائج عدوانه.

وقالت سرايا القدس "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيداً".

ويشن جيش الاحتلال، منذ منتصف ليل الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات على إعلانه "إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة "تل أبيب"، والمناطق المحيطة بها.