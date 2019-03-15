الطقس: الفرصة مهيأة لتساقط أمطار حتى ظهر اليوم ومنخفض جوي غدا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة إلى شديدة البرودة، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتتأثر البلاد يوم غد السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

الأحد: يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، ومن التزحلق على الطرقات.