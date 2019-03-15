جيش الاحتلال يعلن قصف 100 هدف بغزة

نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال انه قصف 100 هدف في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على تل ابيب مساء امس.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات عنيفة بعشرات الصواريخ على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة، وأراض خالية، والمكتب التنفيذي للأسرى في مدينة غزة، ومنزلاً قرب موقع الحشاشي في رفح.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في أشرف القدرة باصابة مواطنا وزوجته أصيبا بجراح مختلفة جراء استهداف موقع قرب منزلهم في رفح.

وقال الدكتور محمد أبو هلال، مدير الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي، إن حالة المواطنة خطيرة جدا، وهي حامل، فيما وصفت إصابة زوجها بالخطيرة أيضا.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أن سلاح الجو قصف الليلة نحو 100 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

واشار مراسلونا إلى ان الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تجوب أجواء القطاع بشكل مكثف الأمر الذي ينذر بتجدد القصف في أية لحظة .