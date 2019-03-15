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لجان المقاومة تدعو للرد على العدوان الاسرائيلي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:21 - 15 مارس 2019
لجان المقاومة لجان المقاومة
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أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأنها "ستدافع عن شعبنا بكل ما تملك من وسائل قوة ولن تترك العدو يعربد بلا رادع يوقف الإجرام الاسرائيلي".

ودعت لجان المقاومة فرسان الوية الناصر صلاح الدين للرد" القوي على العدوان الذي يستهدف شعبنا في قطاع غزة ".

وتوعدت لجان المقاومة بإنزال الهزيمة في الاحتلال الاسرائيلي وإفشال الأهداف الخبيثة لعدوانه.

وأضافت لجان المقاومة "لن تكون غزة ساحة للدعاية الإنتخابية الاسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني وستتكفل غزة بإنزال الهزيمة في كل من يفكر ويتجرأ بالعدوان على شعبنا الفلسطيني الصابر".

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