"هآرتس": قصف تل أبيب تصعيدٌ خطير لن يقود لمواجهة شاملة

اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب "تل أبيب" الليلة، بأنه "تصعيد خطير"، متوقعة عدم الانجرار إلى مواجهة شاملة.

وأضافت الصحيفة في تحليل للكاتب عاموس هرئيل، "في غزة قرروا توسيع حجم المقامرة، وإطلاق الصواريخ فاجأة نحو إسرائيل".

وقال هرئيل "إن إطلاق الصواريخ على وسط تل أبيب يعد تصعيدًا خطيرًا بين حماس وإسرائيل في أوج المعركة الانتخابية داخل إسرائيل".

وتوقع الكاتب الإسرائيلي ردًا قويًا على إطلاق الصواريخ، مستدركًا "لكن مازال هناك فرصة أمام الأطراف بعدم الدخول في مواجهة شاملة".