الاحتلال يقرر الرد على قصف تل ابيب ولكن ..

انتهت جلسة المشاورات الامنية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الجيش لتدارس الرد على القصف الفلسطيني لتل ابيب.

وأشارن المصادر العبرية إلى أنَّ الكابينت الاسرائيلي أتخذ قراراً بالرد لكن دون معرفة حجم الرد وتفاصيل أخرى.

وقالت مصادر عبرية ان التقدير الامني يتجه نحو رد قوي لكن مدروس بهدف عدم جر المنطقة إلى تصعيد.

ونفت حركتا الجهاد الاسلامي وحركة حماس مسؤوليتهما عن اطلاق الصواريخ خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة.