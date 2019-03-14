الداخلية: إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو "تل أبيب" خارج عن الإجماع الوطني

ستنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء اليوم، نحو "تل أبيب"، معتبرة أن هذا الفعل خارج عن الأجماع الوطني والفصائلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب:" تُتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني إطلاق صواريخ من قطاع غزة خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي، مساء اليوم الخميس، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بحق المُخالفين".

ونفى كلا من الجهاد الإسلامي وكتائب القسام مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت التي كان الوفد المصري يجلس مع قيادة حماس لبحث التفاهمات وسبل فك الحصار عن غزة.

وانطلقت مساء اليوم ، صافرات الإنذار في منطقة غوش دان، ليسمع بعدها أصوات انفجارات قوية في قلب " تل أبيب"، ويعلن الاحتلال عن سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة بالقرب من "رمات غان".

يذكر أن هذه المرة التي تطلق فيها صواريخ اتجاه "تل أبيب" منذ عام 2014.