مسؤول إسرائيلي: الرد على غزة سيكون مدروساً لإعطاء فرصة للجهود المصرية

أعلن مصدر إسرائيلي أن الرد جيش الاحتلال الإسرائيلية سيكون مدروس بشكل دقيق، لإعطاء فرصة للجهود المصرية والأممية لاحتواء التصعيد، وفقاً للقناة 13 الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد صاروخين أطلقا من قطاع غزة فوق مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية الـ7 أن القبة اعترضت أحد الصواريخ بعد وقت قريب من إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إن بلدية "تل أبيب" طالبت بفتح الملاجئ.

أما جيش الاحتلال فقال إن صاروخين أطلقا الليلة من القطاع باتجاه "إسرائيل" والتفاصيل قيد الفحص.

وفي السياق، قالت القناة 11 العبرية إن جلسة مشاورات ستجري بعد قليل في مقر وزارة جيش الاحتلال بين نتنياهو وقادة الأذرع الأمنية، لبحث الأمر.