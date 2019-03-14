القسام ينفي مسؤوليته عن إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب

نفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو.

وقالت الكتائب في بيان صحفي: تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد صاروخين أطلقا من قطاع غزة فوق مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية الـ7 أن القبة اعترضت أحد الصواريخ بعد وقت قريب من إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إن بلدية "تل أبيب" طالبت بفتح الملاجئ.

أما جيش الاحتلال فقال إن صاروخين أطلقا الليلة من القطاع باتجاه "إسرائيل" والتفاصيل قيد الفحص.

وفي السياق، قالت القناة 11 العبرية إن جلسة مشاورات ستجري بعد قليل في مقر وزارة جيش الاحتلال بين نتنياهو وقادة الأذرع الأمنية، لبحث الأمر.