"لجان الوجهاء والعشائر " تدين استخدام القوة لتفريق الحراك المطلبي ضد الغلاء والفقر

دان عاكف المصري رئيس لجان الوجهاء والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة قمع الأمن في قطاع غزة للحراك المطلبي السلمي أثناء تظاهرهم ضد ارتفاع الأسعار، والحالة المزرية التي وصل إليها الناس من فقر مدقع وعدم قدرة العائلات على تأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة.

وعبر المصري عن رفضه لسياسة تكميم الأفواه التي تتبع تجاه الحراك المطلبي برفع الضرائب وهم ما زالوا يدفعون فاتورة المناكفات السياسية، والذين فرضت عليهم عقوبات جماعية من قبل رام الله وضرائب وغلاء معيشة في غزة، والذى دفع العديد منهم للخروج الى الشارع للتعبير عن معاناتهم.

وأكد المصري أن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب المصري جميع الجهات المعنية من رئاسة وحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة لحالة الفقر والجوع والبطالة وفي مقدمتها رفع العقوبات الجماعية والظالمة عن قطاع غزه المحاصر وتعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني العظيم واضاف المصري .

ونوه إلى أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هي المدخل لحل كافة القضايا الوطنية والحياتية والمعيشية، وهذا يتطلب تغليب لغة التسامح والمحبة بدلا من نشر الكراهية والإقصاء.