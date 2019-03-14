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شهاب: ادعاءات الاحتلال لحركة الجهاد الإسلامي باطلة ولا أساس لها من الصحة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:18 - 14 مارس 2019
الجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي
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رد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بشأن اتهامات الاحتلال لحركته بالوقوف وراء الصواريخ التي أطلقت من غزة على "تل أبيب".

وقال شهاب إن هذه الاتهامات هي مجرد أكاذيب وادعاءات باطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن حركته وجناحها العسكري سرايا القدس لم تطلق أية صواريخ.

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد صاروخين أطلقا من قطاع غزة فوق مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية الـ7 أن القبة اعترضت أحد الصواريخ بعد وقت قريب من إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إن بلدية "تل أبيب" طالبت بفتح الملاجئ.

أما جيش الاحتلال فقال إن صاروخين أطلقا الليلة من القطاع باتجاه "إسرائيل" والتفاصيل قيد الفحص.

وفي السياق، قالت القناة 11 العبرية إن جلسة مشاورات ستجري بعد قليل في مقر وزارة جيش الاحتلال بين نتنياهو وقادة الأذرع الأمنية، لبحث الأمر.

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