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عقب اطلاق صاروخين من غزة.. نتنياهو يجتمع مع رئيس الأركان لإجراء مشاورات أمنية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:59 - 14 مارس 2019
اجتماع "الكابينت" الاسرائيلي اجتماع "الكابينت" الاسرائيلي
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قالت وسائل إعلام عبرية "إن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان "أفيف كاخافي" في مقر كرياة في مدينة تل ابيب".

وأفادت وسائل الاعلام العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو توجه إلى مقر "كرياه" الأمني في مدينة تل ابيب مساء اليوم الخميس، للاجتماع مع رئيس الأركان أفيف كوخافي"، على خلفية إطلاق صاروخين من قطاع غزة وسط فلسطين المحتلة.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة تل أبيب، ما أسفر عن وقوع عدد من الاصابات بالهلع بين صفوف المستوطنين.

 

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