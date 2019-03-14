صدمة ورعب في تل أبيب بعد إطلاق صاروخين من غزة

حالة من الصدمة الشديدة سادت جميع المستويات الإسرائيلية بعد اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب.

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، الخميس، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات.

وتم التبليغ عن سماع دوي انفجارات في تل أبيب وغفعتاييم وحولون وهود هشارون، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وفقًا للمعلومات الأولية التي أوردتها القناة، فإنه تم إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، وأن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت واحد على الأقل.

وأشارت وسائل اعلام عبرية ان صاروخين اطلقا باتجاه غوش دان والقبة الحديدية اعترضت أحدهما، والاخر سقط في منطقة مفتوحة.

كما دعا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قادة الجيش لاجتماع عاجل لتدارس الرد على قصف تل ابيب.

وذكرت القناة 11 العبرية، أن جلسة مشاورات بمقر وزارة جيش الاحتلال تعقد بين نتنياهو وقيادة الامن.

وعلى إثر اطلاق صاروخين من غزة هرع آلاف الإسرائيليين نحو الملاجئ خوفاً من توالي سقوط الصواريخ على تل أبيب.