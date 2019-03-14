التجمع الإعلامي الفلسطيني يدين الاعتداء على الصحفيين في غزة

جدد التجمع الإعلامي الفلسطيني، إدانته الشديدة لكافة أشكال الاعتداء والمساس بالصحفيين الفلسطينيين من أي جهة كانت، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمس وتعرّض الحريات الإعلامية للخطر، وتزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

واعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني في بيان صحفي عن قلقه ورفضه وإدانته للاعتداء الذي تعرض له الزميل الصحفي سامي عيسى مدير تحرير بوابة الهدف ومصادرة جهازه الخلوي، من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية في غزة أثناء قيامه بواجبه المهني.

وطالب التجمع الإعلامي إزاء هذا الاعتداء بفتح تحقيق لمحاسبة المعتدين والذي من شأنه أن يكون ترجمة حقيقية لمواجهة الاعتداءات على الصحفيين مما يزيد من ثقة الصحفي الفلسطيني في الأجهزة الأمنية ويعمل على تعزيز الحريات الاعلامية.

واكد التجمع الإعلامي الفلسطيني على أن الصحفي الفلسطيني الذي يقف يوميا في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، يجب أن يُكرّم وأن تصان كرامته، آملاً أن نشهد في القريب العاجل توقيع وثيقة شرف مع كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي تضمن عدم تكرار الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.