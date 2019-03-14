الاحتلال يكشف عن تحطم طائرة عسكرية قرب القدس

أفادت قناة عبرية، مساء الخميس، بتحطم طائرة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مدينة القدس.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هليكوبتر" تحطمت صباح الخميس، في مستوطنة بيت شيميش، التي تقع بالقرب من مدينة القدس بوسط إسرائيل.

وأوردت القناة العبرية أن الطائرة اصطدمت بشجرة كبيرة، لم يرها قائد الطائرة، نتيجة لظروف الجو المتقلبة، فاصطدمت طائرته بتلك الشجرة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة الإسرائيلية العسكرية من طراز "بلاك هوك UH-60"، وبأن قائدها لم ير الشجرة، التي تقع بالقرب من محيط الإقلاع والهبوط، فاصطدم بها، خاصة بمحركها الأكبر.

وأوضحت القناة العبرية أنه يتبين من التحقيق الأولي في تحطم الطائرة الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية أن الطيار أو قائد الطائرة أقحم نفسه في منطقة أشجار تتميز بارتفاع أشجارها، وبأنه كان يتوقع في حالة الهبوط تلك أن تكون هناك حالات إصابات كثيرة، لكن الحادث خرج دون إصابات بعد نجاة قائدها، دون تحديد عدد ركاب الطائرة نفسها.