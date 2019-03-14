ضبط منتجات شيبسي ورولات ماركات "اسرائيلية" في غزة

ضبطت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين في محافظة غزة، كمية من الشيبس والرولات تحمل بطاقة بيان اسرائيلية يقوم التاجر بتعبئة الشيبس المصنع محلياً في أحد مصانع غزة ويقوم بيعه على انه منتج اسرائيلي.

كما تم ضبط وضع ملصق بطاقة تعريب لتضليل وخداع المستهلك بأنها مستوردة، حيث تم مصادرة كامل الرولات من المصنع لمنع استخدامها وتم تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

كما نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى وبالتعاون مع مباحث التموين وبلدية البريج بمشاركة دائرة الموازين والمكاييل، جولة ميدانية تم خلال الجولة التفتيش على المحلات والبسطات في سوق البريج الشعبي للتأكد من التزام التجار بختم الموازين ومطابقة الموازين وعدم التلاعب بها كما بالإضافة الي المتابعة والتفتيش على محلات بيع اللحوم والمجمدات.

وتأتي هذه الحملات في إطار متابعة وزارة الإقتصاد للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطاقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.