"إسرائيل" ستفتتح سفارتها في رواندا الشهر المقبل

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في رواندا الشهر المقبل ضمن تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول أفريقية مختلفة.

وذكرت الصحيفة أن سيتم تعيين سفير إسرائيلي في كيغالي عاصمة رواندا تزامنا مع فتح السفارة بالعاصمة.

وأوضحت أن شركة الخطوط الجوية الوطنية في رواندا ستطلق خطا جويا جديدا بين كيغالي وتل أبيب.

ولفتت الصحيفة إلى جهود دبلوماسية إسرائيلية خفية في أفريقيا، تضمنت علاقات وتقارب منذ سنوات مع رواندا، التي تتطور على المستوى الزراعي والصناعي والحياتي وأصبحت أهم ثاني دولة على المستوى الاقتصادي والزراعي في العقد الأخير بالمنطقة الأفريقية بأسرها.