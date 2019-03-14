"الاحصاء": انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، بواقع 0.57% في قطاع غزة، وبمقدار 0.49% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.17% في الضفة الغربية.

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 10.16%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.14%، وأسعار البيض بمقدار 2.88%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.11%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.14%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.05%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2019 مع شهر شباط 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.44%، بواقع 1.22% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.13% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 1.03% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.57% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.58%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 9.78%، وأسعار الدرنيات بمقدار 8.90%، وأسعار البيض بمقدار 1.71%، وأسعار الأرز بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.00%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.00%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.94%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.77%، وأسعار الأسماك الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.42%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.12%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.38%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.38%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.00%، وأسعار البيض بمقدار 0.98%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 13.16%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.09%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 12.18%، وأسعار البيض بمقدار 3.74%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.69%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.61%.