كاتب بريطاني يهاجم نتنياهو: يتحالف مع الشيطان

هاجم كاتب بريطاني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية التحالفات التي يخوضها في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في التاسع من نيسان/ أبريل القادم.

وفي مقال موسع على موقع ميدل إيست آي البريطاني، يشير الكاتب جوناثان كوك الذي أعد ثلاثة كتب في "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، إلى طبيعة الائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده نتنياهو في الانتخابات القادمة.

ويقول: "بعد عقد من الحكومات الائتلافية في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، لم يكن ثمة مفر من أن تتطور اللغة التي تصفها نحو المزيد من التطرف (..) في البداية كانت توصف بأنها يمينية. ثم غدت قومية متطرفة. ومؤخراً بدأ المحللون يتحدثون عن أن نتنياهو يتزعم ائتلافاً يمينياً متطرفاً. والآن، يبدو أننا قد نحتاج للذهاب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف أنه فيما لو فاز في الانتخابات القادمة فستكون حكومة نتنياهو القادمة حكومة تتبنى بشكل علني اليمين الإرهابي.

وتابع: "نظرا لأنه غير متأكد من رد فعل ناخبيه على الاتهامات الموجهة إليه الآن بالرشوة والاحتيال، ولأنه يقف في مواجهة مجموعة من جنرالات الجيش الذين شكلوا حزبا جديدا بات يحظى بشعبية متزايدة، فإن نتنياهو يحتاج لأن يكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات اليمينية بغض النظر عن مصدرها".