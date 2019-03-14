"فسطين اليوم" تنشر رابط استعلام مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابط الاستعلام وفحص اسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة لشهر (3/2019).
رابط الاستعلام وفحص مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة اضغط هنا
22:22 - 09 مارس 2019
14:11 - 02 مارس 2019
21:48 - 10 مارس 2019
10:03 - 10 مارس 2019
08:58 - 07 مارس 2019
09:33 - 10 مارس 2019
12:48 - 03 مارس 2019
22:26 - 09 مارس 2019
12:49 - 03 مارس 2019
23:57 - 09 مارس 2019
17:50 - 02 مارس 2019
08:12 - 05 مارس 2019
14:49 - 02 مارس 2019
08:47 - 10 مارس 2019
08:31 - 12 مارس 2019
20:31 - 28 فبراير 2019
19:29 - 02 مارس 2019
11:33 - 11 مارس 2019
17:19 - 03 مارس 2019
12:30 - 10 مارس 2019
12:44 - 09 مارس 2019
00:18 - 03 مارس 2019
16:32 - 07 مارس 2019
14:49 - 01 مارس 2019
14:15 - 05 مارس 2019
20:17 - 08 مارس 2019
13:04 - 12 مارس 2019
13:20 - 13 مارس 2019
13:59 - 07 مارس 2019
18:04 - 01 مارس 2019
11:19 - 10 مارس 2019
20:08 - 28 فبراير 2019
22:35 - 01 مارس 2019
09:25 - 09 مارس 2019
11:17 - 05 مارس 2019
21:50 - 11 مارس 2019
19:05 - 12 مارس 2019
19:33 - 12 مارس 2019
11:45 - 12 مارس 2019
18:04 - 04 مارس 2019
11:02 - 05 مارس 2019
10:12 - 11 مارس 2019
11:18 - 10 مارس 2019
23:46 - 06 مارس 2019
11:13 - 05 مارس 2019
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابط الاستعلام وفحص اسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة لشهر (3/2019).
رابط الاستعلام وفحص مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة اضغط هنا