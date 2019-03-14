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"فسطين اليوم" تنشر رابط استعلام مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:06 - 14 مارس 2019
رواتب السلطة.JPG رواتب السلطة.JPG
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نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابط الاستعلام وفحص اسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة لشهر (3/2019).

رابط الاستعلام وفحص مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة اضغط هنا

 

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