ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

"أمان" تطالب مالية غزة بوقف الإجراءات الضريبية الجديدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:56 - 14 مارس 2019
سوق غزة سوق غزة
مشاركة

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان اليوم الخميس، وزارة المالية في غزة بوقف الإجراءات الضريبية الجديدة "التي أرهقت كاهل الشعب المسحوق أصلًا تحت مطرقة الحصار وسنديان العقوبات".

ودعا "أمان" في بيان له، الوزارة إلى الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالجباية والسياسات الضريبية الجديدة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة، التي تمكنهم من التعبير عن مواقفهم بحرية حول السياسات الضريبية.

ورفض بشدة السياسات الضريبية الجديدة في غزة "والهادفة إلى تعاظم الجبايات، والتي أدت في نهاية المطاف الى ارتفاع في أسعار بعض السلع".

وذكر أنه "تمت مواجهة دعوات المواطنين للتظاهر ضد الغلاء بعنف غير مقبول أبدًا، وبالاعتقال خارج نطاق القانون، حسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

وطالب بوقف "الإجراءات الأمنية التي طالت المواطنين الرافضين للسياسات الضريبية المتخذة".

ودعا إلى "احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تمت، واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها".

 

متعلقات