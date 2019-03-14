فتح موانئ وإغلاق أخرى بسبب الطقس في مصر

أعلنت السلطات المصرية اليوم الخميس، إعادة فتح ميناءين تم إغلاقهما بسبب الطقس السيئ، فيما أقرت أغلاق أخرى نتيجة قوة الرياح وارتفاع الأمواج بشواطئها.

وأعادت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية فتح ميناءي السويس والزيتيات بعد غلقهما أمام الحركة الملاحية أمس بسبب الطقس السيئ.

وقالت الهيئة إنها أمرت اليوم أيضا بإغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، لينضما إلى ميناء نويبع الذي لا يزال مغلقا منذ أمس.

ولا يزال ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة على البحر المتوسط مغلقين منذ أمس الأربعاء.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان أمس إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي.