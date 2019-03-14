منتخب فلسطين يتأهل إلى نصف النهائي في الكرة الشاطئية ببطولة آسيا

لأول مرة في تاريخه، يصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، إلى دور نصف النهائي في بطولة آسيا للكرة الشاطئية المقامة في تايلاند.

وتغلب منتخبنا، مساء اليوم الخميس، في دوري ربع النهائي على شقيقه منتخب لبنان، بأربعة أهداف لثلاثة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم لبنان واحد صفر، وفي مستهل الشوط الثاني تعادل منتخبنا بهدف لمثله، ثم تقدم لبنان بهدفين لهدف، وقبل نهاية الشوط الثاني تعادل منتخبنا بهدفين لمثلهما، وعاد لبنان في الشوط الثالث بتسديد هدفه الثالث، ليتعادل منتخبنا بعدها معه بثلاثة لمثلها، وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل منتخبنا الهدف الرابع وهدف الفوز على لبنان.

ويلاقي منتخبنا في دوري نصف النهائي منتخب اليابان، حيث يوجد لمنتخبنا فرصة ذهبية للتأهل لنهائي البطولة.