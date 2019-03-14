وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة وهذا ما رفضته "إسرائيل"؟

وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مع قيادة حركة حماس.

ومن المتوقع أن يكون الوفد حاملا إجابات واضحة على رسائل نقلتها الفصائل الفلسطينية إلى إسرائيل عبر الوسيط المصري لتطبيق تفاهمات التهدئة.

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إن "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس، وبالنسبة لإسرائيل ليس هناك مشكلة في توسيع مساحة الصيد، ولا توجد مشكلة في إدخال الأموال القطرية لغزة، لكن هناك مشكلة في الكثير من الأشياء الأخرى التي تريدها حماس - مثل الميناء - ومثل مهمة إعادة تأهيل قطاع غزة وأشياء أخرى.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري، فقد قدمت "إسرائيل" ردها من خلال مصر وحماس أصبحا على علم بما تقرر في "إسرائيل"، أيضا في "إسرائيل" طالبوا بوقف تام لمسيرات العودة عند السياج، ووقف إطلاق البالونات على المستوطنات، ووقف فعاليا "الشغب" في منطقة السياج وإلقاء العبوات المتفجرة.

وأضاف الموقع العبري: على أي حال "إسرائيل" مصممة على الضغط، وحماس تدرك أنه إذا لم تفرج عن الجنود الأسرى المأسورين في غزة بمقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ولن تحصل غزة على شيء من "إسرائيل".