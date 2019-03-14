"مختّص إلكتروني" يوضّح حقيقة الرسائل المتداولة بين مستخدمي "فيسبوك"

تداول مستخدمي موقع وتطبيق "فيسبوك" رسائل نصية فيما بينهم "كالنار في الهشيم"، ما تسببت في حالة من الجدل حول حقيقة هذه الرسائل المتداولة، وقال بعض النشطاء إن هذه الرسائل مرسلة من إدارة "فيسبوك" ويجب التعامل معها، وإلا سيتم إلغاء تحديث التطبيق ولن يكون لدى المستخدم إمكانية للدردشة مع رسائل الفيسبوك الخاصة.

وتزامن تداول الرسائل النصية مع الخلل الذي أصاب موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية لدى آلاف المستخدمين، الذين ظهرت لديهم رسالة من الموقع تقول إنّ "فيسبوك سيعود قريبًا" وإنّه "توقّف بسبب أعمال صيانة مطلوبة حاليًّا".

وجاء في نص الرسالة التي تداولها النشطاء: "هذه الرسالة إعلام لجميع مستخدمينا أن خوادمنا كانت مزدحمة للغاية في الآونة الأخيرة، لذلك نحن نطلب منك مساعدتك لحل هذه المشكلة، ونطلب من المستخدمين النشطين إعادة توجيه هذه الرسالة إلى كل من الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من أجل تأكيد مستخدمي Facebook النشطين".

وحسب الرسالة، فإنه إذا لم تقم بإرسال هذه الرسالة إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك على فيسبوك وسيبقى حسابك غير نشط مع نتيجة فقدان جميع your cont نقل هذه الرسالة.

وردًا على الشائعات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، قالت الشركة "إن انقطاع الخدمة لم يكن نتيجة هجمات حجب الخدمة، والمعروفة باسم DDoS، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية تتم من خلال إغراق خدمة مستهدفة بكميات هائلة من البيانات التي يتم إرسالها وتداولها لإنهاك الخدمة وتوقفها.

بدوره، أوضّح المهندس في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إبراهيم شقورة، أن الرسائل المتداولة بين المستخدمين لا صحة لها من الأساس وليس علاقة لها بموقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى لا تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل ولا تطلب من المستخدمين إعادة توجيه رسائل لبعضهم البعض لاستمرار الخدمة.

وأكّد شقورة، أن الرسائل المتداولة يقوم شخص بصياغتها لكسب نوع من تحقيق نسبة الوصول لصالحه أو صفحته الشخصية، مضيفًا أن الرسائل تبدأ بالانتشار بسبب قلة الوعي الالكتروني عند بعض المستخدمين.

وبيّن أن الشركات الكبرى في حال أرادت إيصال رسالة للمستخدم، فإنها ترسلها من خلال قائمة الاشعارات بمواقعهم، أو من خلال بريد المستخدمين الالكتروني، محذرًا جمهور السوشيال ميديا بعد الوقوع في هذه المصيدة والتفكير جيدًا قبل نشر الرسائل المتداولة، مشيرًا إلى أهمية الوعي الإلكتروني لكل شخص متصفح للشبكة العنكبوتية.

يشار أيضا إلى ان موقع "إنستغرام" توقف عن العمل بالتّزامن مع العطل الذي واجهه "فيسبوك"، مما حال دون وصول الناس إلى التطبيقين، وهو ما صرّح به العديدون عبر منصّة "تويتر"، حيث قالوا إنّهم لا يتمكّنون من الوصول إلى الشبكتين، وأنّ بعض خصائص الموقعين، مثل تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة قد توقّفت عن العمل، كما أبلغ آخرون عن وجود رسالة تفيد بأنّ هناك "مشكلة في تحديث حالتك".

ويأتي العطل الذي تواجهه "فيسبوك" ومنصّاتها بعد خلل آخر اليوم، الأربعاء، تسبّب بتوقّف موقع "جيميل" وخدمات أخرى تقدّمها "جوجل"، "جوجل درايف" ومنصة الدردشة "هانغآوتس"، و"جوجل مابس" للخرائط، في الكثير من دول العالم.