صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في 4 شهور بدعم تقليص الإنتاج

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الخميس، لأعلى مستوى في 4 شهور، مدعومة بتقليصات الإنتاج من جانب "أوبك +" والخفض القسري في كل من إيران وفنزويلا، نتيجة عقوبات أمريكية.

كذلك، ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، إلى 449.1 مليون برميل.

وبحلول الساعة (07:25 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو / أيار، بنسبة 0.51 في المئة أو 32 سنتا إلى 67.85 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في نفس الاتجاه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل / نيسان، بنسبة 0.24 في المئة أو 15 سنتا إلى 58.39 دولارا للبرميل.

وبدأت "أوبك +"، المؤلفة من 24 دولة هم أعضاء المنظمة إضافة إلى منتجين مستقلين - تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.